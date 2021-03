Stiri pe aceeasi tema

- Ambulatoriul de Specialitate de la Spitalul de Pneumoftiziologie din orașul Galați va fi dotat cu aparatura moderna in valoare de peste 3 milioane de lei. Printre aparatele care urmeaza sa fie cumparate este un computer tomograf performant, dotat cu tehnologii de analiza a nodulilor pulmonari.…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a finalizat procedura de achizitie publica a 25 de echipamente medicale pentru Ambulatoriul Spitalului Judetean, investitie din fonduri europene de peste 2 milioane lei. Cele 25 de echipamente sunt pentru specialitatile medicale diabet, gastroenterologie, oftalmologie,…

- In contextul implinirii unui an de pandemie, la nivelul Consiliului Județean Cluj a fost analizata situația gestionarii crizei sanitare de catre cele trei spitale din subordine implicate in lupta cu COVID-19: Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul de Recuperare.…

- Ambulatoriul din orașul Cugir va fi DOTAT cu echipament medical nou. Licitația in valoare de peste 8 milioane de lei, lansata in SEAP Ambulatoriul orașului Cugir va beneficia in curand de o serie noua de dotari, menite sa sporeasca calitatea serviciilor medicale primite de catre cetațenii sai. Conform…

- Spitalul de Pneumoftiziologie din Galati, unitate medicala suport Covid, va avea un nou ambulatoriu de specialitate. Investitia prevede modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamentele medicale noi.

- Un spital suport Covid din orașul Galați va avea un ambulatoriu nou. Cladirea la care se lucreaza deja va fi de patru ori mai mare și va costa peste doua milioane de euro. Investiția cu fonduri europene include și dotarea cu echipamente moderne, anunța MEDIAFAX. Ambulatoriul de Specialitate…

- O persoana din Elveția care s-a vaccinat impotriva coronavirusului a murit, conform oficialilor cantonului Lucerna. Aceștia, care au anunțat ca persoana respective a primit vaccinul Pfizer/BioNTech, nu au precizat daca decesul a avut legatura cu vaccinul. Un purtator de cuvant a spus ca acest caz este…

- Compania americana Novavax a inceput un studiu clinic de faza 3 pentru vaccinul sau experimental anti-Covid-19, dupa amanarea de doua ori a cercetarii din cauza problemelor legate de cresterea procesului de productie, transmite news.ro . Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii…