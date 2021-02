Stiri pe aceeasi tema

- O clinica din Seattle a intrat intr-o cursa contra-cronometru de vaccinare, dupa ce sistemul de refrigerare s-a stricat. Pentru ca dozele sa nu se strice, managerul spitalului a anunțat ca oricine dorește poate sa vina sa se vaccineze. Iar in scurt timp, oamenii au format cozi uriașe, chiar in toiul…

- Incepand cu data de 1 februarie a.c., la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile.Totodata, incepand cu data de 28 ianuarie a.c., se pune in aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse in Etapa…

- Persoanele din domeniile esențiale, care aveau programare inițiala in perioada 28 ianuarie – 11 februarie și au fost amanate la vaccinare, vor primi pe email sau SMS noua programare. „Incepand cu data de 1 februarie, la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna…

- Autoritațile anunța ca de luni, 1 februarie, in centrele de vaccinare va putea fi administrat și vaccinul Moderna, pe langa cel de la Pfizer-BioNTech. De asemenea, mai spune Comitetul de coordonare a vaccinarii, peste 35.000 de persoane vor fi reprogramate pentru prima doza a vaccinului anti-COVID.…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau…

- Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitala a fost luat cu asalt luni dimineața de cei care doresc sa se vaccineze anti-Covid. Inainte de ora 10.00, la coada se aflau deja peste 60 de persoane, dublu fața de cat poate sa proceseze centrul de vaccinare. ”Au fost cateva probleme de management…

- 14.000 de doze de vaccin Moderna a intrat in Romania marți seara, prin punctul de trecere al frontierei Nadlac 2. Dozele ajung miercuri dimineața la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, urmand ca in perioada urmatoare sa fie distribuite in centrele regionale și…

- Prima tranșa din vaccinul ]mpotriva noului coronavirus al companiei Moderna – al doilea autorizat in Uniunea Europeana, dupa cel al Pfizer BioNTech – va ajunge in Romania miercuri, a anunțat medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. Potrivit acestuia, prima…