- Un barbat de 48 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce politistii l-au oprit in trafic pentru un control de rutina, iar acesta a adormit la volan, pe fondul consumului exagerat de bauturi alcoolice, potrivit Adevarul. Șoferul aflat sub influența alcoolului a fost depistat de agenții din cadrul Politiei…

- Polițiștii din Galați au deschis un dosar penal pe numele unui barbat din județ care, aflat la volan cu o alcoolemie de 51 mg/l alcool pur in aerul expirat, a adormit in timp ce era controlat de oamenii legii, anunța IPJ Galați. Potrivit sursei citate , politisti din cadrul Politiei Orasului Beresti…

- Efectua transport de persoane in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Pe 13 octombrie, politistii Biroului Rutier Curtea de Arges au depistat un barbat de 59 de ani, din comuna Salatrucu, care efectua transport public de persoane prin curse regulate, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a…

- Un adolescent de 14 ani a produs un accident de circulație iar apoi a fugit de la fața locului. Oamenii legii l-au gasit la spital, cu o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu…

- Polițiștii din Drobeta Turnu Severin au depistat, azi noapte, un barbat 38 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Orly, dupa ce a consumat bauturi alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur in aerul…

- In jurul orei 12.10, un barbat, in varsta de 20 ani, care conducea un autoturism pe DN73, pe raza stațiunii Rașnov, din direcția Brașov catre Bran, a surprins și accidentat un biciclist. In urma impactului, biciclistul, un barbat, in varsta de 53 ani, a fost transportat la spital in vederea acordarii…

- La data de 16 septembrie a.c., au oprit pentru control, … Post-ul Șoferi fara permis sau sub influența alcoolului au fost descoperiți de polițiștii dambovițeni pe șosele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din Corabia au reținut, ieri, pentru 24 de ore un barbat care a condus fara permis de conducere și sub influența alcoolului. La vederea polițiștilor, acesta a lovit autospeciala de serviciu și a fugit de la fața loculului. La data de 16 septembrie, in timp ce supravegheau traficul rutier,…