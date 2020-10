Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local, de 44 ani, din Galati, infectat cu COVID-19, a murit, noaptea trecuta, la domiciliu, unde era in izolare si urma un tratament medical, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, barbatul se afla in izolare la domiciliu…

- Potrivit lui Bejinariu, Stan se afla in izolare la domiciliu, iar starea sa este buna. "Toata perioada campaniei a alergat dintr-o parte in alta a judetului", a spus Bejinariu, scrie agerpres.ro. El a precizat ca nicio persoana din conducerea partidului nu a fost in contact direct cu…

- Un nou deces al unui pacient cu COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 51 de ani din Aiudul de Sus. Barbatul s-a prezentat in 19.09, in jurul orei 20.00 la centrul de primiri urgente din Aiud, cu pneumonie pe partea dreapta, hipertensiune arteriala și prezenta simptome…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate, in Romania, 1.231 de cazuri de coronavirus, bilanțul total ajungand la 112.781, potrivit datelor furnizate duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Pana acum, 89.771 de pacienți au fost declarați vindecați. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- CARAS-SEVERIN – Datele primite marti de la Directia de Sanatate Publica Caras-Severin arata ca in judetul nostru au fost confirmate 1.002 cazuri de imbolnaviri cu SARS CoV2, asta de la debutul pandemiei! Au fost inregistrate 27 de cazuri noi si se asteapta rezultatele pentru inca 56 de probe recoltate…

- Pe teritoriul Romaniei, 8.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.713 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.877 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 31 de persoane,…

- Romania se apropie de 67.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.454 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.860 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- CARAȘ-SEVERIN – Numarul carașenilor infectați de la debutul crizei a ajuns sa depașeasca 400 de cazuri, iar cel al deceselor a crescut la 25! Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a transmis astazi un numar total de 416 cazuri, din care 46 sunt cazuri noi, confirmate sambata și duminica. De asemenea,…