Galaţi: Trei persoane reţinute de poliţişti pentru contrabandă cu ţigări Doi barbati si o femeie au fost retinuti, vineri, de politisti, pentru contrabanda cu tigari, dupa efectuarea unor perchezitii domiciliare, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat noua perchezitii domiciliare, la locatii folosite de persoane banuite de contrabanda. Totodata, au fost puse in aplicare sapte mandate de aducere. In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate 6.860 tigarete, ambalate in pachete fara timbru de acciza, in valoare de aproximativ 4.120 lei,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

