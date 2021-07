Galaţi: Tatăl fetiţei de doi ani decedată în condiţii suspecte a fost reţinut Tatal fetitei de doi ani decedata in conditii suspecte in localitatea Ivesti a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de omor asupra unui membru al familiei, informeaza, vineri, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati. Potrivit sursei citate, procurorii l-au retinut pentru 24 de ore pe tatal fetitei de doi ani, dupa ce rezultatul autopsiei a aratat ca minora a fost lovita repetat, corpul copilei fiind plin de vanatai. Dupa necropsie, s-a schimbat si incadrarea faptei, din ucidere din culpa in omor asupra unui membru al familiei. Tatal va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

