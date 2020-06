Galaţi: Tânără introdusă de către jandarmi în carantină instituţionalizată, după ce nu a respectat autoizolarea O femeie de 26 ani a fost introdusa de catre jandarmi in carantina institutionalizata si amendata cu 1.000 lei, dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati. Potrivit sursei citate, in urma controalelor efectuate de jandarmii tecuceni pe linia respectarii masurilor de izolare la domiciliu, tanara din judetul Galati nu a fost gasita la adresa declarata, aceasta fiind plecata la o ruda apropiata. Femeia s-a intors din Spania pe 5 iunie si urma sa ramana in autoizolare la domiciliu pana la expirarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

