- OUG privind continuarea activitatii companiilor controlate de entitați ruse Foto: radiocraiova.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Companiile din România, controlate de entitați ruse vizate de sancțiunile internaționale, își vor putea continua activitatea fara conturi blocate,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat, dupa sedinta de Guvern, ca a trecut in prima lectura proiectul de Ordonanta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, care include o serie de masuri de natura sa asigure…

- Aproximativ 58% dintre adulții din Romania sunt supraponderali, iar 30% dintre copii sufera de greutate in exces, potrivit raportului publicat de Organizația Mondiala a Sanatații pe 2022. Totodata, speranta de viata la nastere in Romania este mult sub media Uniunii Europene, țara noastra ocupand penultimul…

- La nivel național, numarul cazurilor noi de tumori maligne depistate in perioada 2011‐2020 a scazut de la 57117 (an 2011) la 52350 (an 2020), acestea reprezentand o scadere a incidentei de la 283,5‰oo locuitori in 2011 si 271,8‰oo locuitori in 2020 (an cu o scadere mai accentuata, in contextul pandemiei…

- Majoritatea tinerilor romani sunt optimiști cand vine vorba de viitorul Uniunii Europene. Conform unui comunicat CE, 74% dintre tinerii romani sunt optimiști in ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și arata o mai mare deschidere și susținere pentru politicile europene decat alte categorii de varsta.…

- Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgența Cluj a cheltuielilor cu hrana…

- Persoanele care vor sa ii ajute pe refugiații din Ucraina o pot face prin contul special alocat direct IGSU. Brașoveanca Mara Mareș, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, da asigurari ca donațiile vor fi folosite in mod chibzuit și vor ajunge la cei care au cu adevarat nevoie de…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor interesate ca valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap, prelungita conform Legii nr. 55/2020, se menține doar timp de 90 de zile de la incetarea starii de alerta – adica, pana in data de 6 iunie 2022, inclusiv.…