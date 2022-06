La Galați a fost reluata tradiția organizarii unui festival internațional de literatura. In acest an, scriitori din noua tari riverane Dunarii si din Romania vor participa in perioada 28 iunie – 3 iulie la Festivalul International de Literatura „Poezia – Port La Dunare”, organizat sub genericul „Art City”. Potrivit Florinei Zaharia, președintele Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din Romania, programul festivalului cuprinde, in cele patru zile, lansari de carte, recitaluri, proiectii video, workshopuri si spectacole artistice la Foisorul pe faleza Dunarii si in salile Centrului Cultural Dunarea…