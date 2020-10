Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Lucian Georgescu, aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, printr-un comunicat postat pe pagina sa publica de Facebook, ca renunta la candidatura la alegerile parlamentare. "In urma unei largi consultari cu echipa de conducere din Universitatea 'Dunarea de Jos' din Galati, am luat decizia sa renunt la candidatura pentru alegerile parlamentare din partea PSD. Am avut in vedere responsabilitatile complexe de management si strategia de dezvoltare a universitatii, care necesita prezenta efectiva a rectorului…