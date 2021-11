Galaţi: Primele tramvaie noi din ultimii 40 de ani sunt, de astăzi, în circulaţie Primele patru tramvaie, din seria celor opt achizitionate cu fonduri europene de catre Primaria municipiului Galati, au inceput sa circule prin oras de luni, 01 noiembrie 2021. „Pentru prima data in ultimii 40 de ani galatenii circula cu tramvaie noi. Deocamdata vorbim de patru tramvaie din lotul celor opt cumparate cu fonduri europene. Sunt tramvaie noi, cu toate dotarile moderne, astfel incat galatenii sa se bucure de cele mai bune conditii de calatorie, de un transport civilizat si prietenos mediul, dupa ce am reusit anul acesta sa punem in circulatie si primele autobuze hibrid”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

