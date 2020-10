Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au descoperit ca sambata, 17 octombrie, au fost organizate o nunta si un botez in localitatile Valea Marului si Pechea, cu toate ca legislatia in vigoare interzice astfel de evenimente in aceasta perioada.

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Alba, au fost desfasurate actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, precum piețe, terase, zone de agrement, dar si in mijloacele de transport in comun. Scopul vizat…

- Un barbat de 59 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DJ 251E, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea un accident rutier pe…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti a sanctionat cu 13.500 de lei angajatorul muncitorilor indieni depistati pozitiv cu noul coronavirus pe un santier din Sectorul 4 din Bucuresti. S-a contatat incalcarea legislatiei privind prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2, se mentioneaza intr-un…

- Angajatul cercetat de procurori pentru ca nu s-ar fi izolat la domiciliu, deși ar fi intrat in contact cu o peroana depistata cu coronavirus, apoi ar fi mers la munca, la Direcția de Sanatate Publica, deși a avut rezultat pozitiv la un test de Covid-19, ar fi chiar șefa Departamentului Epidemiologic,…

- Totodata, cei 13 medici de medicina școlara din județ au fost detașați la Direcția de Sanatate Publica, unde se vor ocupa in special de evaluarea pacienților nou depistați cu SARS-CoV-2. In urma solicitarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Buzau, Ministerul Sanatații a inclus in lista spitalelor…