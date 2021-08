Galați. Polițist prins în flagrant pentru luare de mită Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galați, au prins in flagrant un polițist, ieri, 23 august 2021, imediat dupa ce acesta a primit suma de 400 de euro de la o persoana, cu scopul de a […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

