- Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, autoritațile cauta o fetița de 13 ani care a fugit de acasa și nu s-a mai intors. „Astazi, 10 decembrie, in jurul orei 18,30, politistii Sectiei 4 Politie Galati au fost sesizati cu privire la faptul ca Stanescu Campina Florentina Mihaela, in…

- Politistii cauta un minor in varsta de 12 ani care a plecat, marti, de la domiciliul sau, din municipiul Galati, si nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, in jurul orei 14,15, politistii Sectiei 1 Politie Galati au fost sesizati de catre o femeie…

- Politistii din Olt cauta o tanara, in varsta de 20 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ieri, polițiștii din cadrul Sectiei nr. 4 Rurala Coteana, au fost sesizați de o femeie, din comuna, ca, in aceeași zi, concubina fiului ei, DINCUȚ TUDORA CRISTINA, de 20 de ani, cu…

- Politisti din cadrul Sectiei 14 Rurala Barca au fost sesizați, astazi, ca, Spinu Florica, de 49 de ani, a plecat voluntar in ziua de 21 mai, și nu a mai revenit la domiciliul sau, din comuna Giurgița. Semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 70 kg, ochi caprui, fața ovala, par roșcat, lung pana la nivelul…

- O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita…

- Poliția Municipiului Brașov a fost sesizata la data de 24 septembrie 2021, in jurul orei 15.30, de catre tatal unui unui minor, in varsta de 11 ani din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la unitatea de invațamant situata pe raza municipiului Brașov, in jurul orei 13.30, fara…

- Polițiști din cadrul Secției 15 Rurala Filiasi au fost sesizați cu privire la faptul ca, Ghebaur Melania Adina, de 28 de ani, a plecat voluntar in cursul zilei de 20 septembrie și nu a mai revenit la domiciliul sau din comuna Argetoaia, satul Teascu din Deal. Semnalmente: inaltime aproximativ 1,70 m,…

- Politistii din Olt cauta o minora, in varsta de 15 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii din cadrul Secției 6 Rurala Ganeasa au fost sesizați astazi de o femeie, din comuna Teslui, ca, in aceasta dimineața, fiica sa Viviana Elena Racheru, de 15 ani, a plecat voluntar…