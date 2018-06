Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis dosar penal in cazul accidentului aviatic din județul Galați. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați face cercetari privind imprejurarile in care s-a produs accidentul aviatic de la Baleni, din județul Galați. Șoferul camionului lovit de avionul utilitar se declara norocos…

- Un barbat din Galati care a incendiat doi oameni ai strazii, in anul 2016, acestia decedand ulterior la spital, a fost condamnat de magistratii Curtii de Apel la 22 de ani de inchisoare, cu 4 ani mai mult fata de pedepasa stabilita initial de Tribunalul Galati, scrie news.ro.Instanta Curtii…

- Incidentul socant s-a petrecut vineri seara intr-un bloc din localitatea ieseana Vladeni. Potrivit politistilor, doi tineri cu varste intre 20 si 30 de ani au intrat in scara unui bloc, au batut la usa unui apartament, iar in momentul in care un barbat a deschis, au aruncat inspre el cu acid sulfuric,…

- Curtea de Apel Galati a respins o cerere a colosului siderurgic de la Galati prin care cerea anularea unei hotarari a Consiliului Local Galati, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2013 in ceea ce priveste taxa ce vizeaza activitatea de metalurgie si siderurgie practicata de intreprinderile…

- Situație inedita pentru un barbat din Tecuci care a ajuns sa fie judecat chiar de magistratul pe care l-a reclamat. Omul de afaceri Bogdan Banu a depus o plangere penala impotriva unui judecator pe care-l suspecta ca ar fi instrumentat incorect un dosar, insa plangerea sa a fost judecata chiar de magistratul…