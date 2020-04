Mai multi localnici din comuna Munteni, județul Galați, au ieșit in strada in noaptea de Inviere, unde au incendiat mai multe cauciuri și au petrecut in jurul focului. Oamenii legii s-au sesizat dupa ce imagini de la fața locului au fost transmise live pe Facebook. In total, 20 de persoane au fost amendate, transmite IPJ Galați....