Stiri pe aceeasi tema

- Un pastor a fost sanctionat, sambata, de jandarmi pentru organizarea unei procesiuni religioase de botez pe malul Dunarii, cu incalcarea prevederilor legale, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in…

- Jandarmii au intrerupt sambata un botez pe malul Dunarii la care participau 50 de persoane. Pastorul a fost sancționat cu 3.000 de lei, intrucat evenimentul incalca prevederile legale impotriva coronavirusului, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati, citat de Agerpres . Autoritațile…

- In urma unei sesizari, sambata, in jurul orei 12:30, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de catre Dispeceratul Secției 3 poliție Galați in zona Plaja Dunarea, unde era reclamat ca mai multe...

- In urma unei sesizari, sambata, in jurul orei 12:30, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de catre Dispeceratul Secției 3 poliție Galați in zona Plaja Dunarea, unde era reclamat ca mai multe persoane s-au adunat pe malul Dunarii, transmite Mediafax. La fața locului, jandarmii au identificat…

- In urma unei sesizari, sambata, in jurul orei 12:30, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de catre Dispeceratul Secției 3 poliție Galați in zona Plaja Dunarea, unde era reclamat ca mai multe persoane s-au adunat pe malul Dunarii, potrivit Mediafax.

- Un cetațean din municipiul Aiud a fost sancționat contravențional, cu o amenda in valoare de 1.000 de lei, pentru ca a depozitat ilegal gunoaie pe malul Vaii Aiudului. Poliția Locala a municipiului Aiud a sancționat contravențional o persoana care a depozitat ilegal deșeuri pe malul Vaii Aiudului, zona…

- Padurea Hoia-Baciu pare sa devina o ținta pentru dezvoltatorii imobiliari. Dupa ce o parte din padure a fost defrișata, printre arbori a aparut, peste noapte, și un drum pietruit, lung de peste un kilometru.