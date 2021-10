Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, cei decedati aveau varste cuprinse intre 52 si 92 de ani si prezentau comorbiditati.Numarul cazurilor active de COVID-19 este de 7.311, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 554 de noi imbolnaviri.Din cele 194 de persoane reinfectate cu noul coronavirus, 50 reprezinta cazuri…

- Trei tineri din Iași, Galați și Harghita au murit, in ultimele 24 de ore, dupa ce s-au infectat cu Covid-19. Aceștia nu erau vaccinați și aveau și alte probleme de sanatate, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS).

- Sunt 14.467 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. S-au inregistrat 282 de decese, 19 sunt anterioare intervalului de referința. Din totalul de pacienți decedați, 260 erau nevaccinați și 22 vaccinați. In Timiș sunt cinci morți.

- Pentru ca tot mai multi pacienti sa fie conectați la oxigen, in secția ATI a spitalului din Craiova, au fost puse targi intre paturi. Și asta pentru ca in unitatea medicala nu mai exista alta sursa de oxigen.,,Aici trebuia sa fie patul asta, patul asta si patul asta este bagat in plus. Ca sa avem acces…

- Situație tot mai grava: Doar 3 paturi ATI pentru pacienții cu COVID sunt libere in toata țara Situație tot mai grava: Doar 3 paturi ATI pentru pacienții cu COVID sunt libere in toata țara Valul 4 al pandemiei, aduce tot mai mulți bolnavi de coronavirus, in toata țara mai fiind libere doar 3 paturi ATI…

- In spitalele din Romania, miercuri erau libere doar 5 paturi de terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, conform ultimelor date anunțate de catre autoritați. In data de 29 septembrie, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.374 de paturi de terapie intensiva…

- Conform GCS, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, miercuri, la nivel national, exista 1.374 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. De asemenea, 1.320 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.In Bucuresti, sunt avizate de DSP 282 de paturi de ATI pentru pacientii de…

- Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, a transmis recent un mesaj trist despre pacienții care mor de Covid-19 in secția de Terapie Intensiva. Din pacate, toți aceștia au in comun un factor declanșator care ar putea fi evitat in mare parte. Apelul sau pentru cetațeni a fost…