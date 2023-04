Stiri pe aceeasi tema

- Galați este pe primul loc in țara și pe locul 21 la nivel european in ceea ce privește calitatea aerului. Cluj-Napoca se afla printre primele 300 de orașe la nivel european privind calitatea aerului.

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. București este pe locul 302 din 375 de orașe incluse in statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Cluj-Napoca este pe locul 291, iar Capitala pe locul 340.Potrivit Agenției Europene a Mediului, orașele sunt…

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați. Ce loc ocupa Timișoara in clasament. Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european.

- Academia de Studii Economice din Bucuresti, care a celebrat 110 ani de la infiintare, a premiat marti, 4 aprilie, mai multe institutii de invatamant din tara, printre care si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, care a primit titlul onorific Meritul universitar cu medalie…

- Cate locuri de munca au fost create in Romania de la inceputul anului? Cifrele prezentate de Ministrul Muncii Cate locuri de munca au fost create in Romania de la inceputul anului? Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat luni, la Iasi, in cadrul evenimentului de lansare a Politicii de Coeziune 2021-2027,…

- Mai mulți galațeni au semnalat marți, pe rețelele sociale, ca au observat un nor gros de fum, la distanța, in dreptul Dunarii. Reprezentanții ISU Galați au precizat ca este vorba despre un incendiu de pe teritoriul Ucrainei, in regiunea Odesa, relateaza Adevarul . „E un incendiu la Reni, in Ucraina,…

- Un cutremur s-a produs duminica, 29 ianuarie 2023 la ora 15:01:50 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 77km. Seismul a fost slab, de magnitudine ml 2.5, potrivit INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km S de Bacau, 97km E de Brasov,…