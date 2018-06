Galaţi: Opt persoane reţinute după 18 percheziţii la contrabandişti de ţigări Opt persoane au fost retinute de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, dupa efectuarea a 18 perchezitii in patru judete si municipiul Bucuresti pentru destructurarea unor grupari specializate in contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati.



