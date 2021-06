O ursoaica a fost vazuta zilele trecute de un localnic din comuna Cosmesti, langa o cultura de pepeni, fiind pentru prima data cand un astfel de animal apare in nordul judetului Galati. Potrivit reprezentantilor Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Galati, urme de urs au fost vazute si la marginea padurii Buciumeni, patrupedul ajungand in nordul judetului din zona montana a judetului Vrancea. "Ursoaica a tranzitat judetul Galati. Din toate informatiile noastre ea este localizata in prezent pe un fond privat din judetul Vrancea. Este prima data cand se semnaleaza prezenta…