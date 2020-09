Galaţi: Investiţie de aproximativ 14 milioane lei la Unitatea Medico-Socială din Găneşti Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a inaugurat, miercuri, noul corp de cladire construit la Unitatea Medico - Sociala (UMS) pentru pacientii cu afectiuni psihice grave, din localitatea Ganesti. Potrivit acestuia, este o investitie de 13.281.722 lei, fonduri din bugetul propriu al CJ Galati. Noua cladire are o suprafata desfasurata de 3.700 de mp. La demisol sunt amplasate spatiile tehnice si bucataria, la parter cabinetele medicale, farmacia si spatiile pentru ingrijirea pacientilor, la etajul intai se afla o zona pentru personalul unitatii si una cu rezerve pentru pacienti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul spital construit in judetul Galati dupa Revolutie a fost inaugurat miercuri. Este vorba despre Unitatea Medico-Sociala din localitatea Ganești. In noua cladire sunt ingrijiți pacientii cu probleme neuro-psihice grave din toata țara, unii internați de peste 40 de ani, relateaza Mediafax.Santierul…

- Primaria municipiului Galati a investit aproximativ 2 milioane lei pentru modernizarea Pasajului Dunarea, singurul pasaj subteran din oras, si care a fost redeschis publicului joi, informeaza biroul de presa al institutiei. Proiectul la Pasajul Dunarea a cuprins realizarea urmatoarele lucrari: eliminarea…

- DJ 251 Smardan-Matca a fost modernizat printr-o investitie cu fonduri europene de aproximativ 69 milioane lei, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea. Potrivit acestuia, este vorba despre proiectul de modernizare a 28 de kilometri de drum judetean cu fonduri prin…

- Ambulatoriul Spitalului Judetean din Galati va fi extins, modernizat, reabilitat si dotat cu aparatura moderna, printr-un proiect cu fonduri europene de aproximativ 12,3 milioane lei, a declarat, luni, presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea. Potrivit acestuia, lucrarile la acest obiectiv…

- Compania Bosch a inaugurat joi, 9 iulie, oficial, noua cladire de birouri a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Lucrarile de constructie au inceput in martie 2018 si au fost finalizate in luna februarie a anului 2020. In timp, investitia totala in proiect a atins pragul de 30 de milioane de euro.

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a emis ordinul de incepere a lucrarilor de consolidare, restaurare si amenajare a Muzeului "Casa Cuza Voda", investitie de peste 3 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa, luni, de biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, investitia…

- Timișoara, 25 iunie 2020: Cea mai inalta cladire de birouri din Romania, integrata in ansamblul mixt Iulius Town Timișoara, o investiție de peste 115 milioane de euro, prinde forma. Lucrarile s-au desfașurat intr-un ritm intens inclusiv in ultimele luni, toate echipele implicate in dezvoltare fiind…

- Astazi am spus aprobarii Consiliul Local al Municipiului Deva, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din comerț/retail in zona industriala generat de imobilul situat in intravilan, localitatea Santuhalm, strada Santuhalm, nr.12. Pentru…