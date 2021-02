Galaţi: Femeie muşcată de un câine pe stradă, ajutată de jandarmi să ajungă la spital Jandarmii galateni au ajutat o femeie sa ajunga la unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean, dupa ce a fost muscata de un caine pe strada, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi al Judetului (IJJ) Galati. Potrivit sursei citate, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de mentinere a ordinii publice pe raza Sectiei 3 politie Galati a fost directionat de catre dispeceratul politiei in strada Frunzei unde o femeie a semnalat la 112 faptul ca a fost muscata de un caine. La fata locului, jandarmii au luat legatura cu victima care le-a declarat ca in timp ce se deplasa pe trotuar,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

