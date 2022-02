Potrivit , Asociatia de proprietari nr. 122 din Galati a primit, in 31 ianuarie, o factura la gaze in valoare de 1.160 de lei pentru un bloc in care nu mai era niciun consumator bransat la sistemul comun de alimentare cu gaze, toti locatarii avand bransamente individuale. Ultimul client se debransase pe 19 ianuarie de la sistemul centralizat, iar asociatia a notificat compania Distrigaz Sud Retele sa ridice contorul comun. ”Am citit indexul in ziua respectiva si am facut adresa catre cei de la gaze sa vina sa ia contorul. Dupa 10 zile, am primit factura asta, care evident este mare si nu corespunde…