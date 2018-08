GALAŢI: Două noi focare de pestă porcină africană, identificate pe raza comunei Suceveni Doua noi focare de pesta porcina africana au fost identificate pe raza comunei Suceveni, din judetul Galati. Autoritatile i-au informat pe sateni cu privire la necesitatea sacrificarii celor 200 porci din comuna. Potrivit Directiei Sanitar Veterinare, aceasta este o masura preventiva, obligatorie in astfel de cazuri. Amintim ca primul caz de pesta porcina africana din judetul Galati a fost confirmat pe 27 iulie, intr-o gospodarie situata la 6 kilometri de comuna Suceveni. Una dintre masurile luate de autoritati a fost instalarea unui covor imbibat cu dezinfectant, peste care trec toate autovehiculele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

