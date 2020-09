Galaţi: Două motociclete de intervenţie urbană au intrat în dotarea ISU Doua motociclete de interventie urbana au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, au informat, joi, reprezentantii institutiei.



Potrivit sursei citate, cele doua motociclete, echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordarii extrem de rapide a primului ajutor - defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusa cu laringoscop, aspirator de secretii si geanta medicala de urgenta continand alte echipamente specifice - sunt capabile sa scurteze timpul de raspuns la cazurile grave, atunci cand fiecare secunda conteaza.



De asemenea,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

