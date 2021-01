Directorul general al Combinatului Siderurgic Liberty Galati, Bogdan Grecu, s-a retras voluntar din functie, pentru a permite investigatiei in curs in care este vizata persoana sa sa se desfasoare, se arata intr-o nota interna catre angajati, transmisa de conducerea companiei. Potrivit sursei citate, pentru functia de director general a fost imputernicita Aida Nechifor, directorul financiar al Liberty Galati. "Va informam ca dl. Bogdan Grecu a decis, in mod voluntar, sa se retraga din pozitia de director general al combinatului, pentru a permite investigatiei in curs sa se desfasoare. Deocamdata,…