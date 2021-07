Deputatul George Stanga a fost reales presedinte al filialei judetene PNL Galati, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie, conform unui anunt postat sambata pe pagina de Facebook a filialei. Alegerile in cadrul filialei au avut loc vineri seara, la Teatrul Muzical din Galati, George Stanga fiind reales in functie "cu majoritate de voturi", el aflandu-se la conducerea filialei si in ultimii patru ani. Conform informarii publicate pe pagina PNL Galati, din noua conducere a filialei mai fac parte ca prim-vicepresedinti George Scarlat si Valeriu Onut Atanasiu, iar ca vicepresedinti Lucian…