- Membrii unui ansamblu folcloric au votat și au cantat intr-o secție de votare din județul Galați. Imbracați in costume populare, 18 femei și barbați au ținut un scurt spectacol in interiorul secției inainte de a vota, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surpriza mare pentru membrii biroului…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara ura si sa devenim…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat duminica,dupa ce a votat la al doilea tur al alegerilor prezidentiale, ca nu au fost incidente la deschiderea procesului de votare si a precizat ca a votat pentru democratie in primul rand.Presedintele…

- Ziarul Unirea Cel mai MARE roman din lume a votat la Secția de votare din Washington DC deschisa la Ambasada Romaniei Cel mai inalt baschetbalist din istoria NBA, uriașul roman, Ghița Mureșan, și-a exercitat dreptul de vot la Secția de votare din Washington DC deschisa la Ambasada Romaniei. Anunțul…

- UPDATE – Ora 21.10: “La Biroul Electoral Judetean nr.26 Maramures au fost depusa doua sesizari referitoare la respingerea de cereri, depuse de catre doua partide politice, pentru a obtine copii xerox a listelor electorale suplimentare utilizate in procesul electoral la Sectia de votare nr.15. Sesizarile…

- La o sectie de votare din orasul Galati s-a prezentat pana la pranz o singura persoana, egaland recordul de prezenta inregistrat la alegerile europarlamentare. De altfel, sectia este cunoscuta drept una la care nu merge nimeni, informeaza Mediafax. Sectia de votare numarul 45 din Galati are 1.960 de…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a venit la secția de votare impreuna cu soția și nepotul pentru a-și exprima dreptul la vot. Ex-premierul se declara convins ca pentru șefia capitalei se va da batalia și in turul II.