- Centrul de vaccinare drive-through anti-COVID, amenajat in parcarea unui mall din municipiul Galati, isi prelungeste activitatea pana in luna septembrie, a anuntat, vineri, primarul Ionut Pucheanu. Potrivit acestuia, centrul va functiona in continuare, pana in septembrie, zilnic intre orele 8,00 si…

- Un punct de vaccinare mobil va funcționa astazi, 4 iunie 2021, pana la ora 14.00, in centrul municipiului Alba Iulia, in fața Direcției de Evidența a Persoanelor. Vaccinarea se face fara programare, doar pe baza carții de identitate/buletinului iar serurile utilizate sunt Pfizer și Johnson&Johnson,…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 de tip 'drive-through' din Braila va fi deschis sambata, in parcarea mall Varsatura. Centrul de vaccinare 'drive-through' va functiona in zilele de sambata si duminica, intre orele 10,00 - 20,00, si de luni pana vineri, in intervalul orar 16,00 - 20,00.…

- Un numar de 20 de studenti de la Facultatea de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii ‘Dunarea de Jos’ fac voluntariat in centrul drive-through, amenajat de catre Primaria municipiului Galati in parcarea unui mall. Tinerii voluntari ajuta persoanele care vin sa faca vaccinul Pfizer sa completeze…

- Peste 5.000 de persoane s-au vaccinat in centrul drive-through, amenajat de catre Primaria municipiului Galati in parcarea unui mall, a declarat, marti, primarul Ionut Pucheanu. Potrivit acestuia, centrul drive-through va functiona in continuare, pana pe 8 iunie, are patru fluxuri, utilizeaza serul…

- Centrul de vaccinare drive-through, amenajat de catre Primaria municipiului Galati in parcarea unui mall, va functiona in continuare, pana pe 8 iunie, informeaza, vineri, Biroul de presa al administratiei locale. Potrivit sursei citate, in cele cinci zile de functionare peste 3.200 de persoane s-au…

- Primul centru de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through din judetul Bistrita-Nasaud, organizat la acest sfarsit de saptamana in parcarea unui centru comercial din municipiul resedinta, s-a dovedit a fi un succes, in primele trei ore fiind epuizate circa 60% din dozele alocate zilei de…

- ▪️ In zilele de 9 și 10 mai 2021, in intervalul orar 10.00-18.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții (Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacau) se va deschide primul centru drive-through de vaccinare din județul Bacau. Anunțul a fost facut de Prefectura Bacau. Astfel, cei care doresc sa fie imunizați…