- Starea de sanatate a cunoscutului cantautor Alexandru Jula s-a agravat in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral. Potrivit unor surse medicale, artistul respira cu ajutorul aparatelor, are tensiunea foarte…

- Unul dintre cei mai cunoscuti cantareti romani, șimleuanul Alexandru Jula, a murit miercuri seara, la Spitalul Județean din Galati, unde fusese internat dupa ce suferise un accident vascular cerebral. Artistul avea 84 de ani. Starea de sanatate a artistului de muzica usoara s-a agravat in ultimele 24…

- Batranul de 75 ani, din Tecuci, care fost dus, in urma cu doua zile, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, dupa ce a fost batut si talharit in propria locuinta, a murit vineri, in sectia de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti. Barbatul a ajuns miercuri, in stare grava, la Spitalul…

- Politistii vasluieni de la Sectia 1 Politie Rurala au inceput cercetarile in cazul a doi adolescenti, unul de 18 de ani, din comuna Puscasi, iar cel de-al doilea de 17 ani, din Laza, acuzati savarsirea infractiunii de talharie. Fapta a fost comisa in noaptea de 20 spre 21 aprilie, victima fiind un barbat…

