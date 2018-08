Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul din județul Galați unde 5 copii au fost loviți in plin de un șofer beat ar fi putut fi evitat. Daca poliția ar fi asigurat paza pe timpul petrecerii campenești din Roscani, la care erau prezenți și minorii. Șoferul nu ar fi avut voie sa ajunga acolo cu mașina.

- Cinci copii, cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, au fost raniti, miercuri, in localitatea Roscani, in timp ce se jucau intr-un parc, in care a intrat o masina scapata de sub control de un sofer care s-a dovedit ulterior ca avea o alcoolemie de 0,99 la mie in aerul expirat, a declarat purtatorul de…

- Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, unde avea loc o adunare publica, cu sute de adulți și copii. La un moment dat, mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.…

- Un tanar a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, iar patru masini aflate in stationare au fost avariate, in urma unui accident rutier provocat de o femeie, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, o femeie…

- Un austriac a provocat un grav accident in Galati, in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a decedat. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Un grav accident rutier a avut loc vineri seara, in satul Gara Berheci, in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului,…

- O fetita, de sase ani, a murit, iar mama acesteia a fost ranita grav, dupa ce au fost lovite de o masina pe DJ 253 in zona localitatii galatene Viile, a declarat joi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov, marti dupa-amiaza, pe Pe DJ 105 B, in localitatea Sambata de Jos, un copac s-a prabusit, iar in cadere a avariat doua autovehicule, unul stationat si altul in miscare, un imobil si cabluri de electricitate din apropiere.…