Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori si proxenetism in forma continuata, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de institutie.



Potrivit sursei citate, in cauza s-a stabilit ca, in perioada 2011 - 2017, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, la diferite intervale de timp, actionand impreuna cu o alta persoana, inculpatul…