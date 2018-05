Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Gabriela Costin, a declarat ca miercuri seara, printr-un apel la 112, s-a semalat producerea unui accident rutier in municipiul Galati, pe strada Domneasca, in apropierea Parcului CFR, unde o autoutlitara a lovit un stalp. La fata locului au ajuns…

- Politistii galateni au retinut un tanar care a avariat doua autoutilitare, dupa ce le-a sustras si le-a condus, fara a poseda permis de conducere. ”Politistii galateni au identificat un tanar de 24 ani, din comuna Umbraresti, banuit de savarsirea infractiunilor de furt in scop de folosinta si conducerea…

- Autorul ispravii de mai sus a fost deja retinut. Totul s-a intamplat miercuri, 18 aprilie 2018, cand un galatean, in varsta de 50 de ani, care a baut de abia se mai tinea pe picioare, s-a urcat la volanul unei masini desi nu avea permis si a intrat, pe rand, in alte doua masini, una in trafic, alta…

- Au spart mai multe locuinte din localitatile Adam si Draguseni pana au fost prinsi. Este vorba deste o echipa de spargatori de 20 si 17 ani, chiar din Draguseni. Doar hotul major a fost retinut, cel minor fiind cercetat in libertate. Tinerii au fost identificati de politisti, dupa ce ar fi comis mai…

- Un barbat, de 38 de ani, din comuna Bolbosi, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si violare de domiciliu, a fost retinut pentru 24 de ore de oamenii legii. Politistii au fost sesizati luni cu privire ...

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Ieri, 18 februarie 2018, in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza localitații Calnic, a avut loc o altercație, iar o persoana a fost ranita cu un cuțit in zona abdominala. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma investigatiilor…

