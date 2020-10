Galaţi: Bărbat încătuşat şi amendat la filtrul de carantină de la Iveşti Un barbat de 40 ani din judetul Galati a fost incatusat si amendat in cursul noptii, dupa ce a facut scandal la filtrul instituit la intrarea in zona de carantina din comuna Ivesti, informeaza, duminica, Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Galati. Potrivit sursei citate, la ora 1,50, un barbat in varsta de 40 ani, aflat in stare de ebrietate, s-a prezentat la filtrul rutier situat la intrarea in zona de carantina din comuna Ivesti si a inceput sa strige si sa ameninte jandarmii si politistii. Fiind o ora tarzie, oamenii legii i-au cerut acestuia sa mearga spre domiciliu intrucat se afla intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

