Galati, 20 apr /Agerpres/ - Politistii de frontiera efectueaza cercetari in cazul unui barbat asupra caruia a fost gasita o bancnota de 100 de dolari SUA, care s-a dovedit a fi falsa, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Galati.



Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, o persoana cu dubla cetatenie, in varsta de 34 ani, conducand un autoturism inmatriculat in Republica Moldova.



In baza analizei de risc pe linia combaterii documentelor…