- 102 concurenti, nevazatori si insotitorii lor, din 24 de judete, au participat, joi, la Concursul National de Pescuit pentru Persoanele cu Deficiente de Vedere, informeaza Biroul de presa al Consiliului Judetean (CJ) Galati. „Cu mare bucurie am dat, la balta Zatun, startul unei noi editii a singurei…

- Sala Polivalenta din Unirea continua sa inghita bani cu nemiluita. Doar canalizarea pluviala costa 3 milioane de euro. Se pare ca astfel de lucrari sunt absolut obligatorii ținand cont de faptul ca terenul din zona este afectat de alunecari de teren. Dupa „experiența” partia, care a luat-o la vale,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat in format electronic un nou proiect de finantare, in valoare de peste 6,5 milioane lei, din fonduri europene, pentru crearea infrastructurii sistemelor de detectare incendii la doua spitale din municipiul Galati, informeaza, miercuri,…

- O expertiza tehnica privind lucrarile efectuate la largirea drumului care leaga Timisoara de descarcarea pe autostrada de la Giarmata arata o mare anomalie. Respectiv, Consiliul Judetean a platit o suma mult mai mare decat lucrarile efectuate de firma Tehnocer, cea careia i s-a reziliat contractul.…

- Sistem inteligent de iluminat public in Parcul Botanic. Valoarea lucrarilor depașește 2 milioane de lei. Primarul Dominic Fritz a semnat autorizația pentru lucrarile pentru amplasarea unui sistem de iluminat public in Parcul Botanic. Atat lucrarile de proiectare, cat și cele de execuție sunt...

- Este o investitie extrem de importanta pentru agricultura galateana, mai ales in noul context international, in care specialistii avertizeaza o posibila criza alimentara, sustin autoritatile judetene.

- Consiliul Judetean Galati a finalizat o investitie din bani europeni de peste 43 milioane lei pentru modernizarea DJ 254, informeaza, miercuri, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, modernizarea drumului s-a facut pe ruta Costache Negri – Grivita – Calmatui – Ivesti – intersectia cu…

- Centrul Constanței se afla de aproape un an in șantier din cauza unor lucrari ample de reabilitare care prevad inclusiv schimbarea conductelor de apa și canalizare, un proiect de 90 de milioane de lei din fonduri europene, accesat in timpul fostei administrații PSD, condusa de Decebal Fagadau, și semnat…