Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Galati rutier a descoperit ascunsa in bagajele unui cetatean roman cantitatea de 927 grame de pietre susceptibile a fi din chihlimbar, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, in PTF Galati rutier s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control la intrarea in tara, un cetatean roman, de 29 ani, conducand un microbuz inmatriculat in Republica Moldova. In baza analizei de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de transport…