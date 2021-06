O adolescenta de 16 ani din judetul Galati a fost data disparuta, vineri seara, sesizarea fiind facuta de asistentul maternal.



"In cursul acestei zile, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au fost sesizati de asistentul maternal al unei minore de 16 ani (...), din comuna Mastacani, cu privire la faptul ca dimineata aceasta ar fi plecat la scoala, in orasul Targu Bujor, dar nu a mai revenit la domiciliu", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati.



Tanara are o inaltime de 165 de centimetri, aproximativ 60 de kilograme, par…