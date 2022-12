O persoana a decedat vineri seara intr-un accident rutier pe drumul european 581, la iesirea din municipiul Tecuci catre Barlad, a informat IPJ Galati. ‘Politistii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Nationale si Europene, in urma verificarilor si cercetarilor preliminarii, au stabilit faptul ca un barbat, cu cetatenia turca, in timp ce conducea un ansamblu format din cap tractor cu semiremorca, inmatriculat in Turcia, avand directia de deplasare dinspre municipiul Barlad catre municipiul Tecuci, la kilometrul 24, a surprins si accidentat mortal un barbat, care se afla pe partea carosabila.…