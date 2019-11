Galaţi: Accident mortal pe DN 25. Şoferul vinovat a fugit Victima a fost lovita in plin de un autoturism in timp de incerca sa traverseze strada in zona localitatii Liesti si a murit pe loc. 'Un barbat, in varsta de 56 ani, din Liesti, a fost lovit de un autoturism, dupa impact, soferul parasind locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp in persoana unui barbat de 23 ani, din Liesti, care avea permis de conducere valabil si nu consumase alcool', a precizat Gabriela Costin. Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

