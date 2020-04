Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a deschis un dosar penal, in urma unui scandal care a avut loc intre doi vecini, in comuna Draguțești. O femeie, din comuna Draguțești, a anunțat ieri poliția despre faptul ca soțul sau ar fi fost agresat fizic. Din primele cercetari efectuate de politisti…

- Doua grupuri de persoane care au iesit in weekend la un picnic, intr-o padure din comuna Slobozia Bradului, pentru a sarbatori ziua onomastica, au fost amendate de politisti, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Cu ocazia activitatilor desfasurate in zona impadurita din…

- Trei barbati din judetul Galati au ajuns la spital in urma unui accident provocat de unul dintre ei care se afla la volan in stare de ebrietate, se arata intr-o informare transmisa, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost instiintati prin…

- Un șofer in stare de ebrietate a produs un accident rutier, in urma caruia au fost ranite alte doua persoane, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost instiintati prin apelul unic de urgenta 112 ca in comuna Movileni a avut loc un accident…

- Zeci de persoane au participat la o slujba religioasa organizata duminica, in caminul cultural din comuna Munteni, județul Galați. Dupa ce intrunirea religioasa a aparut pe Facebook, polițiștii s-au autosesizat și i-au amendat pe organizator și pe cel care a realizat fotografiile, relateaza Mediafax.…

- Un microbuz de transport persoane a luat foc in mers la intrarea in localitatea ieșeana Lețcani. Pasagerii au ieșit singuri din mașina, iar flacarile au fost stinse de pompieri, anunța MEDIAFAX.Microbuzul a luat foc in mers, in Lețcani, comuna aflata la intrarea in municipiul Iași. Citește…

- Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a deschis un dosar penal in rem in cazul scandalului de la Ditrau - unde doi muncitori din Sri Lanka (foto) au inflamat spiritele localnicilor - pentru infractiunile de incitare la ura sau discriminare. Pedeapsa pentru aceasta infractiune este de la sase luni…

- Un tanar, de 26 ani, din judetul Galati, a fost retinut pe baza de ordonanta dupa ce a distrus o sala de jocuri din comuna Pechea, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 2 Politie Rurala…