- Peste o suta de gospodarii și mai mult de zece strazi sau drumuri au fost inundate duminica in județele Vrancea și Galați. Conform Agerpres, peste 70 de gospodarii au fost inundate, duminica, la Biliesti si circa 550 de hectare de culturi au fost distruse in totalitate de apele revarsate ale raului…

- Un numar de 11 strazi si 31 de gospodarii din judetul Galati au fost inundate, duminica, in urma fenomenelor meteorologice periculoase, informeaza Prefectura Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, din cauza manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase in judetul Galati,…

- Peste 70 de gospodarii au fost inundate, duminica, la Biliesti si circa 550 de hectare de culturi au fost distruse in totalitate de apele revarsate ale raului Putna, potrivit primarului comunei, Vasile Chirita. „Nu ne asteptam sa mai patim, dupa 16 ani, inca o data asa ceva. Avem in jur de 70 de gospodarii…

- Mai multe strazi din municipiul Fetesti sunt inundate si se actioneaza pentru evacuarea apei, iar in doua comune din judet apa rezultata in urma ploii abundente a intrat intr-o casa si in mai multe gospodarii, potrivit informatiilor furnizate duminica de ISU Ialomita. In municipiul Fetesti,…

- Zeci de gospodarii din judet au fost inundate in ultimele ore din cauza precipitatiilor abundente si a depasirii cotelor de atentie pe principalele rauri ce tranziteaza Vrancea si mai multe drumuri judetene sunt inchise din cauza apei revarsate pe carosabil sau a prabusirii unor poduri, a informat,…

- UPDATE, ora 11:15 – Zeci de gospodarii din judet au fost inundate in ultimele ore din cauza precipitatiilor abundente si a depasirii cotelor de atentie pe principalele rauri ce tranziteaza Vrancea si mai multe drumuri judetene sunt inchise din cauza apei revarsate pe carosabil sau a prabusirii unor…

- ISU Tulcea a transmis situatia pentru ora 10.00. Mai multe gospodarii au fost inundate si DN 22 a fost blocat in urma alunecarilor de teren.Situatia evenimentelor inregistrate in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea pe perioada avertizarii…

- Un numar de 15 strazi si 27 de gospodarii din municipiul Galati au fost inundate, vineri, in urma fenomenelor meteorologice periculoase, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, intre orele 8.30 – 12.30, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au fost primite…