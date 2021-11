Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii si vatmanii refuzand sa iasa […] The post Galațenii, lasați fara transport in comun. Autobuzele si tramvaiele nu au iesit pe traseu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .