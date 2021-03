Galateca Online ⎢ Anul care nu a mai fost la fel

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare zi este o noua experiența și aduce in fața publicului o retrospectiva a emoțiilor experiementate in perioada sarbatorilor de iarna ale anului atipic 2020 5 zile cu 5 evenimente , un flashback al momentelor pe care le-am trait și simțit impreuna. O invitație la introspecție, o intoarcere la valori…

- Galeria turdeana gazduiește in perioada 21 ianuarie - 3 februarie 2021 o noua expoziție care cuprinde lucrari ce reprezinta Asociația Pensionarilor ,, Dr. Ioan Rațiu" din Turda. Expozantele sunt:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Muzeul National Brukenthal, cu sectiile aferente: Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie-Casa Altemberger, Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul de Istorie a Farmaciei, Muzeul Cinegetic "August von Spiess", vor functiona in aceasta perioada dupa urmatorul program: 24 decembrie 2020 - DESCHIS 25-26 decembrie…

- ANM a publicat luni dimineața prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie 2020 - 3 ianuarie 2021. În aproape toate zonele țarii, vremea de Craciun va fi mai calda decât normalul perioadei. În primele zile din intervalul…

- Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) solicita din nou Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) sa permita prelungirea programului magazinelor de la ora 21:00 la ora 22:00, in perioadele 19-24 decembrie 2020 si 28-31 decembrie 2020, se mentioneaza intr-un comunicat al…

- Romanii care stau in Italia și doresc sa vina in Romania de sarbatori nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat prin adoptarea Hotararii nr. 60, potrivit digi24.ro .

- Angajații primariei Ploiești nu vor avea prime de Sarbatori anul acesta, a anunțat primarul orașului, Andrei Volosevici, intr-o conferința de presa, ocazie cu care a vorbit și despre situația actuala a bugetului local. Edilul-șef a explicat ca toate obligațiile financiare pentru contractele subsecvente…

- Copiii si familiile nevoiase vor primi cadouri de sarbatori din partea Primariei Catunele. Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea pomului de iarna pentru cei 850 de copii si elevi, constand in cadouri in valoare de...