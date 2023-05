Galatasaray, campioana Turciei! A câștigat titlul cu numărul 23 după 4 ani de pauză Galatasaray este noua campioana a Turciei! Echipa de fotbal a caștigat titlul dupa o pauza de 4 ani. Galatasaray s-a distanțat la cinci puncte de ocupanta poziției secunde, Fenerbahce, astfel ca meciul direct din ultima etapa nu mai conteaza. Este al 23-lea titlu din istoria lui Galatasaray, care a fost sarbatorit atat la Ankara, de catre jucatori și staff, care au pornit petrecerea chiar pe gazon, cat și la Istanbul, unde fanii au creat pe strazi o atmosfera superba. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

