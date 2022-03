Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (57 de ani) și Gica Popescu (54), foștii jucatori emblematici ai lui Galatasaray, au fost invitați sa participe la superduelul cu Barcelona din „optimile” Europa League. Potrivit presei din Turcia, Hagi și Popescu au fost invitați sa participe joi seara la meciul Galatasaray - FC Barcelona…

- Barcelona și Galatasaray au remizat, scor 0-0, in manșa tur a „optimilor” Europa League. Antrenorul catalanilor, Xavi (42 ani), a analizat jocul și a recunoscut ca echipa sa putea juca mult mai bine. Tehnicianul a explicat ca Barcelona nu a aratat la fel de bine ca in ultimele jocuri, iar ofensiva nu…

- Chiar daca trece printr-o perioada foarte buna, FC Barcelona a obținut doar o remiza impotriva echipei Galatasaray (pentru care evolueaza Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicaldau), scor 0-0, in manșa tur a optimilor Europa League. Tot joi, PSV și FC Copenhaga au oferit un meci spectaculos in Conference…

- Barcelona și Galatasaray se infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00, in manșa tur a „optimilor” Europa League. Romanii Alexandru Cicaldau (24 de ani, mijlocaș central) și Olimpiu Moruțan (22, mijlocaș ofensiv) fac parte din lotul lui Galatasaray și sunt anunțați titulari de presa turca. Barcelona…

- Barcelona și Galatasaray se infrunta joi, de la ora 22:00, in manșa tur a „optimilor” Europa League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Romanii Alexandru Cicaldau (24 de ani, mijlocaș central) și Olimpiu Moruțan (22, mijlocaș ofensiv) fac parte din lotul lui Galatasaray și sunt…

- Cotidianul turc Karar a publicat un material despre Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22), cei doi romani transferați de Galatasaray in vara lui 2021. Titlul, sugestiv, este „10 milioane de regrete in Cimbom”, aluzie la banii platiți de clubul din Istanbul in schimbul celor doi mijlocași.…

- Galatasaray, cu Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani) titulari, a remizat, scor 1-1, contra lui Bașakșehir. Fotbaliștii antrenați de Fatih Terim au acuzat arbitrajul la final. Berkan Kutlu (23 de ani), mijlocașul lui Galatasaray, a fost chemat la microfonul televiziunii care…

- Varianta neașteptata aparuta in presa turca. Rangers l-ar vrea pe Olimpiu Moruțan (22 de ani, mijlocaș ofensiv), jucatorul celor de la Galatasaray, și l-ar ceda la schimb pe Ianis Hagi (23, mijlocaș ofensiv). Nu e o premiera cand se speculeaza pe ideea transferului lui Hagi la Galatasaray. Ianis, 23…