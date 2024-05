Gala UNITER 2024: Seara strălucirii în teatrul românesc /VIDEO! Oana Pellea și Dan Condurache, premiați pentru întreaga activitate Aseara a avut loc Gala UNITER 2024, seara stralucirii in teatrul romanesc! Oana Pellea si Dan Condurache au fost onorati cu premii pentru intreaga activitate. Emoție, stralucire și recunoașterea excelenței au marcat Gala UNITER 2024, desfașurata Teatrul Național din București. Evenimentul a reunit nume sonore ale teatrului romanesc, iar printre momentele de referința s-au numarat premierea Oanei Pellea și a lui Dan Condurache pentru intreaga activitate In discursul sau, Pellea a adus un omagiu tuturor colegilor de scena și mentorilor care i-au ghidat pașii de-a lungul anilor, subliniind importanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Topul celor mai bune 30 de universitați din Romania a fost prezentat intr-un raport al Ministerului Educatiei. Conform unui raport publicat de Ministerul Educatiei, Universitatea Transilvania Braso v este in top 10 cele mai bune universitați din Romania. Sistemul de invatamant superior cuprinde 89 de…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizeaza, in perioada 26 – 30 aprilie 2024, etapa naționala a Olimpiadei Naționale – Aria Curriculara Tehnologii – Domeniul Fabricarea produselor din lemn. Participa un numar de 20 de elevi, insoțiți de 9 cadre didactice(din județele Argeș, Brașov, București,…

- Brasovul se afla pe locul 3 in topul orașelor cu cele mai multe comenzi de mancare vegana in perioada postului Pastelui. Brașovul este in topul orașelor din Romania cu cele mai multe comenzi de produse pe baza de plante in perioada postului. In perioada postului Paștelui, romanii comanda cu 25% mai…

- Rodica Mandache are mult curaj sa-si priveasca in suflet si in asta consta marea arta a transfigurarii. Punand in rol mai tot sau cat mai mult din ce-i compune fiinta. De unde si adevarul scenic pe care in aceste cazuri il putem atat de greu desparti de adevarul vietii”, Doina Papp in Adevarul.ro Cariera…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…

- DIICOT anunta ca la aceasta ora desfatoara 79 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si alte 13 judete, intr-un dosar de contrabanda cu tigari ; Prejudiciul este aproape 13 milioane de euro. Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea…

- Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum si in spalarea banilor, relateaza News.ro. Peste 50 de persoane, inclusiv…

- Fostul tenismen german Boris Becker va participa la Bucuresti la premiera de gala a documentarului despre Ilie Nastase: „Nasty”. In 16 aprilie, el va fi prezent la evenimentul de la Sala Palatului alaturi de Nastase, Ion Tiriac, Nadia Comaneci. Becker apare in film, unde vorbeste la superlativ despre…