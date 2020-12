Stiri pe aceeasi tema

- An pandemic, de acord. Dar și an aniversar. Și, totodata, an de intoarcere acasa. Și pentru ca niciun fel de pandemie nu poate opri definitiv lucrurile in loc, Sport Club Municipal Bacau a ținut ca la final de 2020, anul in care a aniversat șapte decenii de existența și anul in care a revenit cu […]…

- La an aniversar, rezultate pe masura. Sport Club Municipal Bacau se desparte de anul in care a aniversat șapte decenii de existența cu o prețioasa medalie in intrecerile continentale. Prezent la Campionatul European de juniori ce se desfașoara in Bulgaria, la Sofia, boxerul SCM Bacau, Saly Marian Palapiuc…

- In urma protestului organizat duminica in fața Palatului Administrativ de catre patronii de restaurante dar și de angajații din HoReCa, Valentin Ivancea, președintele ales al Consilului Județean Bacau s-a oferit sa le dea o mana de ajutor acestora. Astfel, Ivancea a avut o intalnire astazi cu reprezentanții…

- Campania #SusținA13 continua. Autostrada Bacau – Brașov, proiect cardinal pentru județul Bacau, a primit o susținere cu greutate, cea a lui Sergiu Sechelariu, a anunțat europarlamentarul Dragoș Benea. Astazi s-a alaturat campaniei antreprenorul bacauan Sergiu Sechelariu, fost ministru in guvernul social-democrat…

- La puțin timp dupa ce s-a publicat decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de a se inchide restaurantele din municipiul Bacau și din alte zece comune, autoritațile au schimbat modificarea și au anunțat ca, de fapt s-a publicat proiectul hotararii și nu hotararea luata astazi. Prin urmare,…

- Europarlamentarul Dragoș Benea solicita public demararea unui audit al Ministerului Dezvoltarii pe problema Rezervei de Apa a Bacaului, despre care care spune ca este intarziat nejustificat, iar asupra calitații și conformitații lucrarilor executate planeaza foarte serioase indoieli. „Sper ca noua administrație…

- Pe vremea cand nu existau supermarketuri, orașenii erau aprovizionați de țaranii din localitațile megieșe, care creșteau animale și cultivau legume. Pentru cei care veneau cu mai mult de doua-trei legaturi de zarzavat, erau amenajate piețe. Normal, in locații mai indepartate de zona locuibila, asemeni…

- Persoanele care nu sunt inca pensionate și doresc sa-și completeze stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, adica sa-și ”cumpere” vechime in munca, au deja aceasta posibilitate. In ultima ședința, Guvernul Romaniei a aprobat OUG 163/2020, care a fost publicata in Monitorul Oficial 883/28.09.2020…