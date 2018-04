Stiri pe aceeasi tema

- Celebritațile și personalitațile importante din America s-au strans, ieri seara, in New York pentru a participa la Time 100 Gala. Printre aceștia s-au numarat și artista Jennifer Lopez și iubitul sau, fostul sportiv Alex Rodriguez. Apariția lor a atras toate privirile din jur, mai ales ca artista a…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a gazduit, sambata, vernisajul expoziției de arta plastica ”Oameni și noi”, semnata Anca Sas. Evenimentul a fost prezentat de Ion Hadarig, directorul artistic al Fundației Inter-Art Aiud. „Oameni și noi” a incheiat la Muzeul Unirii din Alba Iulia un triptic expozițional…

- Jenny Paulson este o romanca extrem de bogata, care traiește in Statele Unite. este prietena cu președintele Donald Trump și traiește intr-un lux cum doar in filme se vede. Povestea romancei Jenny Paulson este una demna de scenariul unui film. Este considerata, in prezent, cea mai bogata romanca din…

- Carmen Serban, in stare de șoc, dupa ce a fost impiedicata sa plece la New York, pentru a susține mai multe spectacole. Artista crede ca cineva vrea sa ii faca rau și a facut declarații uimitoare in cadrul emisiunii de la Antena 1. “Plecarea noastra era pe 21. Am cumparat niste bilete mai scumpe si…

- Ca in fiecare an, apariția super-starurilor pe covorul roșu este, de fapt, o parada a modei. Pentru Gala Premiilor Oscar, creatorii de moda fac oferte in special divelor de la Hollywood. Totul trebuie sa fie impecabil: machiaj, coafura, ținuta și accesorii.

- Tamara Henry, producator de film și personalitate TV, a purtat la cel mai important eveniment de la Hollywood, Premiile Oscar, o rochie semnata de aradeanca Mona Felba. Tamara Henry este logodnica regizorului de film documentar Steven Barber, cel care, impresionat de creatiile Ramonei, i-a…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…